أحمد جودة - القاهرة - تعرف على منافس الأهلي المنتظر في الأدوار التمهيدية من بطولة دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا| منافس الأهلي.. تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.

دوري أبطال إفريقيا، انتهت مباراة الذهاب بين نادي إيجلي نوار البوروندي وأساس الجيبوتي بالتعادل السلبي بالدور التمهيدي الأول.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من هذه المواجهة لخوض مباراة الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وتعادل فريق إيجلي نوار البوروندي مع ضيفه أساس الجيبوتي سلبيا في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة العودة

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين الأسبوع المقبل في جيبوتي لحسم منافس الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

دوري أبطال إفريقيا

وكان النادي الأهلي قد ودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من نصف النهائي أمام نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

نادي بيراميدز

ومن المنتظر أن يلعب بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي الأول ضد الجيش الرواندي.

وسيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي بعد عودته من السعودية بعد خوض مواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال.

وكان نادي بيراميدز قد فاز على فريق أوكلاند سيتي في الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، وسيواجه بيراميدز فريق الأهلي السعودي يوم 23 سبتمبر الجاري بجدة على لقب كأس القارات الثلاثة.

ومن المقرر أن يواجه نادي بيراميدز نادي نهضه بركان المغربي يوم 18 أكتوبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لخوض مباراة السوبر الإفريقي.