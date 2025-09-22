نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال العدل: إمام عاشور ليس "بيليه".. وزيزو بوظ أوضة لبس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن عودة امام عاشور للزمالك باتت مستحيلة في ظل تواجد شخصية مثل جون ادوارد

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: وارفض عودة امام عاشور للزمالك حال رحيله عن الاهلي وأغلى لاعب في الزمالك يحصل على ٢٠ مليون جنيه سنويا.

واضاف: لا احب ان يأتي امام عاشور للزمالك في وجود جون ادوارد وامام عاشور ليس بيليه وعودته للزمالك قرار ليس مستحبا

وأردف: زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر

وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأرضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو