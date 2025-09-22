نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل سلبيا مع فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل السلبي مباراة المصري وفاركو بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد السويس الجديد.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من عصام ثروت لحراسة المرمى،أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر محمد مخلوف ، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، عمر الساعي، كريم بامبو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما خاض فاركو هذه المباراة بتشكيل مكون من محمد شيكا لحراسة المرمى بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل لخط الظهر، أحمد شعبان، محمد عز، ياسين الملاح لخط الوسط، رامز مدحت، كريم الطيب، أحمد فؤاد لخط الهجوم.

وبهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثاني برصيد 15نقطة بينما يحصل فاركو علي المركز 20 برصيد 4 نقاط.