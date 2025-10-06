«المركزي للمحاسبات» يستعد لاستضافة المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - يستعد الجهاز المركزي للمحاسبات لاستضافة أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI 2025)، الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025، تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI).

يُعد الإنكوساي أبرز تجمع عالمي في مجال الرقابة المالية العامة، ويأتي بمشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم. ويُعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات لبحث القضايا ذات الأولوية وتبني قرارات وتوصيات توجه عمل الأجهزة العليا خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب دورة شرم الشيخ أهمية خاصة، إذ تأتي في ظل تحولات اقتصادية عالمية عميقة وتحديات مالية معقدة، ما يجعل من مناقشة دور الرقابة ومواكبة التكنولوجيا ضرورةً ملحة. وفي هذا السياق، يناقش المؤتمر موضوعات فنية محورية تشمل:

أولًا: تدقيق أداء الحكومات والبنوك المركزية في فترات الأزمات، حيث سيتم بحث آليات الرقابة المناسبة لضمان حماية المال العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.

ثانيًا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، حيث سيُعرض كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز دقة وكفاءة الرقابة، وتسهّل عمليات التحليل والتنبؤ وتكشف المخاطر المستقبلية.

إلى جانب ذلك، تتضمن فعاليات المؤتمر العديد من الأحداث الجانبية واللقاءات الثنائية بين قيادات العمل الرقابي وممثلي الهيئات الأممية ذات الصلة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية والتجارب المثلى. كما تشهد الفعاليات طرح ومناقشة الرؤى المصرية حول الفرص والتحديات المرتبطة بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة العامة، وأيضًا فيما يتصل بتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما سيُعقد الاجتماع التاسع والسبعين للمجلس التنفيذي للإنتوساي قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للمؤتمر، ويهدف الاجتماع إلى مراجعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة، واعتماد الميزانية الثلاثية، وبحث تقارير اللجان والهيئات المهنية.

وجاء اختيار مدينة السلام، شرم الشيخ، لاستضافة المؤتمر ليعكس دورها الراسخ كمنصة جمعت دول العالم في محطات عديدة لاحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر. ويأتي المؤتمر ليضيف بعدًا جديدًا لهذا الدور، حيث يلتقي المجتمع الرقابي الدولي في أجواء تسعى إلى تعزيز التعاون والحد من الخلافات، من أجل بناء مستقبل أكثر نزاهة واستدامة.

ويؤكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن استضافة مصر لـ INCOSAI 2025 تمثل خطوة جديدة لترسيخ مكانتها كداعم رئيسي لقيم الشفافية والمساءلة، وبمثابة مساهمة فعّالة في صياغة مستقبل العمل الرقابي الدولي.