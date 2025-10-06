نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر المجيد.

وأكد «علام» أن هذا النصر سيظل رمزًا خالدًا للفداء والعزة والكرامة الوطنية، ومحطة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، مشيرًا إلى أنه جاء ثمرة لوحدة الشعب والجيش وإصرار المصريين على استعادة أرضهم وكرامتهم وترسيخ سيادتهم على ترابهم الوطني.

وأضاف نقيب المحامين أن نصر أكتوبر سيبقى شاهدًا على بطولات أبناء مصر وإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم، مؤكدًا أن المحاماة المصرية، باعتبارها شريكًا أصيلًا في ترسيخ العدالة وصون الحقوق، تستلهم من روح أكتوبر معاني الإخلاص والانتماء والتحدي، وتؤمن بأن روح النصر التي صنعت هذا الحدث التاريخي قادرة على مواصلة دفع مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم «علام» تهنئته بالدعاء أن يحفظ الله مصر وجيشها ورئيسها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، وتبقى رايتها خفاقة بالنصر والكرامة.

