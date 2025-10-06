قرار جمهورى بتعيين سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين بوزارة الخارجية

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009 والقرارات المعدلة له“ وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 553 لسنة 2025 بتعيين عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين والسكرتيرين؛ وذلك بناء على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 والقرارات المعدلة له ؛

