نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مصدر في حماس لرويترز: لا يمكن نزع سلاح الحركة ما لم تنه إسرائيل احتلالها وتقام دولة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مصدر في حماس، في تصريحات لوكالة رويترز، إنه لا يمكن نزع سلاح الحركة ما لم تنه إسرائيل احتلالها وتقام دولة فلسطينية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".