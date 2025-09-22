نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى أمام زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه لقاء زد المقرر له في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات دورى الجولة.

وجاء التشكيل كالاتى

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: ابو بكر ليادى، مصطفى ابراهيم، محمود شبانه، عمرو صالح.

خط الوسط: عبد الغنى محمد، محمد تونى، ناصر ناصر، كناريا، فافيور اكيوم.

خط الهجوم: فادى فريد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود جنش، محمد سامى، ايزاك، عبد الرحمن بودى، محمود عجيب، عمرو جمعه، أحمد عيد، فان ديرك، إسلام سمير.

وتعتبر هذه المباراة هى الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.