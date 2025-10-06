نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، في إطار حرص الحكومة على متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تقديم الرؤى والتحليلات العلمية لدعم متخذي القرار في الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.