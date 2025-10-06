نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- افتتاح كوبري الشهيد مقدم أمير عوض الله العائم بالإسماعيلية ضمن خطة الدولة لزيادة محاور العبور لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، افتتاح كوبري الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله العائم (الكوبري الغربي) بالكيلو 86.600 ترقيم قناة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد محاور العبور من وإلى سيناء، وبالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الكوبري الجديد يمثل الشريان الثالث في نطاق القطاع الأوسط للقناة، حيث يمتد على القناتين الأصلية والجديدة، ليُضاف إلى سلسلة الكباري العائمة التي تسهم في دعم التنمية وتعزيز الحركة بين ضفتي القناة.

وأشار ربيع إلى أن محاور العبور إلى سيناء تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع من 10 محاور عام 2014 إلى 25 محور عبور حاليًا، تشمل 8 محاور معديات، و6 محاور أنفاق، و13 كوبري عائم موزعة على 8 محاور رئيسية، إلى جانب كوبري السلام وكوبري الفردان ومحور شركة الحاويات بشرق التفريعة.

ويبلغ طول الكوبري الجديد 280 مترًا، وعرضه 15 مترًا، ويتكون من أربع بنتونات عائمة بوزن إجمالي 1650 طنًا، وتصل حمولته إلى 100 طن للسيارة الواحدة، بحد أقصى أربع مركبات نقل ثقيل في الوقت نفسه.

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال أن محاور العبور الجديدة تمثل طفرة تنموية كبرى تدعم المخططات الاستراتيجية للمحافظة، وتسهل حركة المواطنين والبضائع بين مدن القناة وسيناء. كما أشاد بجهود هيئة قناة السويس في تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات وطنية، في وقت قياسي وبمعايير هندسية عالمية.

واختتم جورج صفوت، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، البيان بالتأكيد على أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية في سيناء وربطها بالوادي، في إطار خطة شاملة لدعم الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.