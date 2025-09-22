نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ من يفوز بالكرة الذهبية؟ شاهد البث المباشر للحفل لحظة بلحظة.. هل ينتصر محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الليلة الحاسمة | بث مباشر لحفل الكرة الذهبية وتتويج نجم العام

انطلق حفل البالون دور اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، على مسرح شاتليه في فرنسا.

وتنظم مجلة "فرانس فوتبول" الحفل سنويًا لتكريم أفضل لاعب في العالم، استنادًا إلى عدد من المعايير الدقيقة والتي تشمل على الأداء الفردي والجماعي، ومن أهمها:

عدد الأهداف المسجلة. عدد التمريرات الحاسمة. الشباك النظيفة (للحراس). الأداء الحاسم في المباريات الكبرى. الألقاب والبطولات المحققة. السلوك الرياضي واللعب النظيف

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل الكرة الذهبية (Ballon d'Or).

ويعد هذا الحدث هو الأهم على مستوى الجوائز الفردية في عالم الساحرة المستديرة.

محمد صلاح

ويتواجد الفرعون المصري بين الثلاثة الكبار، ويواصل محمد صلاح فرض اسمه بين كبار اللعبة، حيث جاء في المركز الثالث خلف ديمبيلي ويامال، ما يجعله من أقوى المرشحين للظفر بالجائزة هذا العام.

ويُعد هذا الترتيب تقديرًا لما قدمه صلاح خلال الموسم من أداء فردي ثابت، ومساهمات مؤثرة مع ناديه ليفربول.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2025 بث مباشر

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس الحفل عبر قنواتها أو منصاتها الرقمية.

كما يمكن متابعة الحفل عبر منصة اليوتيوب.

أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية 2025 (Top 10)

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية 2025، حيث من المقرر أن يتم اختيار الفائز بالجائزة منهم وهم كالآتي:

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان. لامين يامال - برشلونة. محمد صلاح - ليفربول. فيتينيا - باريس سان جيرمان. كول بالمر - تشيلسي. ديزيريه دوي - باريس سان جيرمان. رافينيا - برشلونة. خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان. كيليان مبابي - ريال مدريد. بيدري - برشلونة.

كيف تتابع الحفل؟

عبر القنوات الرياضية المتخصصة.

عبر البث المباشر على مواقع التواصل التابعة لـ فرانس فوتبول.

عبر تغطيات حصرية عبر المواقع الرياضية الكبرى.