مباااااشر.. محمد صلاح وجائزة الكرة الذهبية 2025: هل يقتنص الجائزة

أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح وجائزة الكرة الذهبية 2025: هل لديه فرص حقيقية.

محمد صلاح ينافس بقوة على الكرة الذهبية 2025 بعد موسم مميز مع ليفربول، لكن المنافسة من ديمبيلي ويامال قوية هذه نقاط القوة والضعف التي قد تحسم الجائزة.

تألق صلاح في الموسم الماضي والمعطيات المؤيدة له

حيث قدم محمد صلاح موسمًا ممتازًا مع ليفربول في 2024-2025:

توّج بالدوري الإنجليزي، وسجّل عددًا كبيرًا من الأهداف مع الكثير من التمريرات الحاسمة، مما جعله من الأكثر مشاركة في النتائج النهائية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

إلى جانب ذلك، الأرقام الشخصيّة والإنجازات مع الفريق كانت داعمة جدًا لحجته، خصوصًا أنه لم يكن يعتمد فقط على الأهداف بل على خلق الفرص والمساهمة في الأداء الجماعي للفريق.

المنافسة القوية من ديمبيلي ويامال وغيرهم لكن المنافسة ليست سهلة.

من أبرز المنافسين الأوفر حظًا هذا الموسم

عثمان ديمبيلي الذي حقق مع باريس سان جيرمان ألقاب كبيرة مثل دوري الأبطال والدوري الفرنسي وكأس فرنسا، بالإضافة إلى لامين يامال الذي أظهر مستوى استثنائيًا شابًا مع برشلونة.

كما أن وجود اسماء أخرى مثل رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام يعني أن أصحاب الأداء الجماعي والبطولات الكبرى يدخلون أيضًا في المنافسة.

نقاط الضعف التي قد تؤثر على فرص صلاح

رغم الأداء القوي والرقم المميز، صلاح لم يحقق دوري الأبطال هذا الموسم، وهذا عنصر غالبًا ما يلعب دورًا كبيرًا في اختيارات الجائزة.

عدد من المحللين يرى أن هناك تفضيلًا للاعبين الذين قدموا أداءً في البطولة القارية الكبرى (دوري الأبطال) أو حققوا "تريبل" مثل ديمبيلي مع PSG.

أيضًا، الجائزة تأخذ في الحسبان التأثير الإعلامي، الجماهيري، والإنجازات الدولية، وليس الأداء المحلي فقط. وقد تكون هذه العوامل في صالح المرشحين الذين لديهم ألقاب دولية أو بطولات قارية.

هل صلاح المرشح الأفضل؟

تقييم موازٍ إذا نظرنا إلى عدد مرات المشاركة في الأهداف (أهداف + تمريرات حاسمة)، صلاح من الأسماء الأعلى هذا الموسم.

لكن عند مقارنة الأداء مع ديمبيلي، وجد أنه الأخير حقّق ألقابًا أكبر ونجاحًا في أوروبا مما يعطيه الأفضلية لدى بعض الناخبين الذين يعطون وزنًا كبيرًا للبطولات الكبرى.