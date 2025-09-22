نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقام حاليا في باريس.

ويعد من أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية عثمان ديمبلي، وكلا من الإسباني لامين يامال والمصري محمد صلاح والبرازيلي رافيينا دياز.

جوائز حفل الكرة الذهبية ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة جيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)