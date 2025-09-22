نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Live Stream Ballon d'Or Ceremony 2025 on Yalla Shoot & Yalla Kora – Mohamed Salah Highlights في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميًا.. محمد صلاح يغيب عن حفل الكرة الذهبية 2025 في باريس.

غياب مفاجئ للنجم المصري شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين 22 سبتمبر 2025 حدثًا كرويًا بارزًا، حيث أُقيم حفل الكرة الذهبية «البالون دور» في نسخته الـ69، وسط حضور عالمي ضخم من أساطير كرة القدم والإعلاميين.

غير أن الحفل افتقد حضور النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي غاب عن المراسم بشكل رسمي رغم كونه أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

غياب صلاح أثار تساؤلات جماهيره في مصر والعالم العربي، خصوصًا وأنه قدم موسمًا استثنائيًا مع فريقه ليفربول، ونافس بقوة على لقب أفضل لاعب في العالم.

ظهور بعثة ليفربول من دون صلاح

الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية نشر عبر منصة «إكس» فيديو لوصول بعثة نادي ليفربول إلى مسرح «دو شاتليه»، حيث ظهر الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إضافة إلى المدرب أرني سلوت.

إلا أن صلاح لم يتواجد ضمن القائمة التي رافقت النادي الإنجليزي إلى الحفل، وهو ما أكد غيابه عن الأضواء في واحدة من أهم ليالي كرة القدم.

صلاح والكرة الذهبية.. تاريخ من الترشيحات

منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017، أصبح محمد صلاح من الأسماء الحاضرة بقوة في سباق الجوائز الفردية، حيث تواجد في قوائم المرشحين للكرة الذهبية أكثر من مرة، ونجح في احتلال مراكز متقدمة خلال مواسم مختلفة.

ويُعد ترشحه لعام 2025 استمرارًا لمسيرته المميزة التي وضعته ضمن قائمة أساطير النادي الإنجليزي.

ردود فعل الجماهير والإعلام

غياب صلاح عن الحفل لم يمر مرور الكرام، فقد عبرت جماهير ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استغرابها من عدم حضوره، خاصة مع تواجد زملائه في الفريق.

كما تناولت الصحف الأوروبية والعربية الخبر بتساؤلات حول أسباب الغياب، وإن كان مرتبطًا بجدول التزامات النادي أو بقرار شخصي من اللاعب.

ليلة استثنائية رغم الغياب

رغم غياب النجم المصري، واصل الحفل جذب الأنظار العالمية، حيث تم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية إلى جانب جوائز أخرى مثل أفضل لاعبة، جائزة ياشين لأفضل حارس، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

ومع ذلك، ظل اسم محمد صلاح حاضرًا في النقاشات، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في العالم خلال العقد الأخير.