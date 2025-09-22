نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر حفل البالون دور.. رسميا غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر حفل البالون دور.. رسميا غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025.

غاب النجم المصري محمد صلاح جناح منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» والذي انطلق مساء اليوم الإثنين.

وغاب صلاح عن حفل أفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

محمد صلاح

وكان يتواجد الفرعون المصري بين الثلاثة الكبار، حيث يواصل محمد صلاح فرض اسمه بين كبار اللعبة، حيث جاء في المركز الثالث خلف ديمبيلي يامال.

ويُعد هذا الترتيب تقديرًا لما قدمه صلاح خلال الموسم من أداء فردي ثابت، ومساهمات مؤثرة مع ناديه ليفربول.

https://www.youtube.com/live/XhZyFrs3vDU?si=ntrdSZhjUxCHIMHy

أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية 2025

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية 2025، حيث من المقرر أن يتم اختيار الفائز بالجائزة منهم وهم كالآتي:

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان. لامين يامال - برشلونة. محمد صلاح - ليفربول. فيتينيا - باريس سان جيرمان.

كول بالمر - تشيلسي. ديزيريه دوي - باريس سان جيرمان. رافينيا - برشلونة. خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان. كيليان مبابي - ريال مدريد. بيدري - برشلونة.

ويتواجد في حفل الكرة الذهبية 2025 نخبة من أساطير الرياضية والمشاهير، بالإضافة إلى وسائل الإعلام من كافة أنحاء العالم.

ويتنافس الدولي المصري محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية 2025 عقب تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي.

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

محمد صلاح، ونشر الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية 2025 عبر منصة «إكس»، فيديو لحظة وصول بعثة فريق ليفربول الإنجليزي إلى مراسم حفل البالون دور الجاري الآن.

وظهر الحارس البرازيلي أليسون بيكر رفقة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى مواطنه أرني سلوت، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح حفل البالون دور، ويحتضن مسرح «دو شاتليه» العريق، بالعاصمة الفرنسية باريس، حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» ballon d'or 2025.