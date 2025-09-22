نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوناروما يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
فاز جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل الكرة الذهبية 2025.
وعلى الجانب الآخر، توج الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب بجوائز البالون، بينما فاز لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدرب في العالم.
جوائز حفل الكرة الذهبية
الكرة الذهبية للرجال
الكرة الذهبية للسيدات
جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)
جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)
جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)
جائزة ياشين للسيدات
جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)
جائزة كرويف للسيدات
أفضل نادٍ رجالي
أفضل نادٍ نسائي
جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)
جائزة جيرد مولر للسيدات
جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)