دوناروما يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

وعلى الجانب الآخر، توج الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب بجوائز البالون، بينما فاز لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدرب في العالم.

فاز جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل الكرة الذهبية 2025.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع