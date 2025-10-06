العالم اليوم - غوارديولا يحقق 250 فوزا.. وهالاند يعيش أفضل أيام حياته

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا يحقق 250 فوزا.. وهالاند يعيش أفضل أيام حياته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 07:24 صباحاً - حقق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، 250 فوزا في 349 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الفوز 1 / صفر على برينتفورد، اليوم الأحد.

وواصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بهدف مبكر سجله إرلينغ هالاند، ليحقق غوارديولا رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في مسيرات استثنائية.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على شبكة الإنترنت أن غوارديولا حقق هذا المعدل من الانتصارات بفارق 55 مباراة عن أليكس فيرغسون الذي خاض 404 مباريات مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، للوصول لهذا الرقم من الانتصارات، يليه أرسين فينغر، الذي خاض 423 مباراة للوصول إلى هذا العدد.

وأضاف أن غوارديولا حقق أعلى نسبة من الانتصارات 71.6% في تاريخ الدوري متفوقا على أليكس فيرغسون 65.2% ثم أنطونيو كونتي 62.9%.

وأشار أيضا إلى أنه في 10 مواسم، قاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، وسيطر على الألقاب المحلية بشكل غير مسبوق خلال مسيرته مع مانشستر.

وأوضح أنه بعد إعادة بناء الفريق في موسمه الأول، قاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بالدوري موسمين متتاليين في 2017 / 2018 و2018 / 2019.

ويبقى موسم 2017 / 2018 رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز مانشستر سيتي في 32 مباراة من أصل 38 مباراة، وجمع 100 نقطة، وتكرر الرقم القياسي في الموسم التالي بالفوز في 32 مباراة أيضا.

وحقق مانشستر سيتي انتصارات بمتوسط 28 فوزًا في الموسم الواحد خلال 4 ألقاب متتالية بين موسمي 2020 / 2021 و2023 / 2024.

وأدى هذا الإنجاز إلى احتلال غوارديولا المركز الثاني من حيث عدد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أليكس فيرغسون.

وإجمالا حقق غوارديولا 18 لقبا مع مانشستر سيتي في 9 مواسم، وترك بصمة مميزة لا تمحى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند: أعيش أفضل أيام حياتي

من ناحيته، أبدى إرلينغ هالاند، نجم السيتي سعادة كبيرة بتسجيله هدفه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليساعد فريقه على الفوز 1 / صفر على برينتفورد، أمس الأحد.

وهز هالاند الشباك في 22 من أصل 23 ملعبا لعب فيها في البريميرليغ، وسجل أيضا في 9 مباريات متتالية مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم بواقع 6 أهداف في مباراتين مع النرويج، و10 في 7 مع الفريق الإنجليزي، ليحتفل بأطول سلسلة تهديفية له في الدوري الإنجليزي أو مسيرته الدولية.

وسئل هالاند عقب المباراة عما إذا كان يعيش أفضل فترة في حياته، ليجيب بلا تردد "نعم، لم يسبق لي الوصول لهذه الحالة".

أضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه "لقد وصلت إلى هذه الحالة بفضل التحضير والاستعداد للمباريات، فالجاهزية البدنية لا تكفي، بل لابد أيضا من الجاهزية الذهنية".

تابع "بصراحة، لقد استفدت كثيرا من ابني، لأنني انعزل عن العالم أكثر من أي وقت مضى، ولا أفكر إطلاقا في كرة القدم، عندما أعود إلى المنزل، أحاول الاسترخاء أكثر، لذا طفلي الصغير يستحق التحية فيما وصلت له".

وعن الفوز على برينتفورد، واصل المهاجم النرويجي "كانت مباراة صعبة، وتذكرت فريق ستوك سيتي مع روري ديلاب قبل 15 عاما، لقد حققنا فوزا مهما ورائعا".

وأوضح "برينتفورد فريق قوي بدنيا، ويعتمدون بشكل كبير على رميات التماس، لذا تبقى مواجهته صعبة، ولكننا نجحنا في التعامل معهم بفضل التحليل الجيد لهم، وخط دفاعنا قام بعمله بامتياز، ويستحقون التحية أيضا".

واختتم هالاند تصريحه بالقول "اللعب ضد دفاع متكتل من 3 لاعبين من ذوي القوة الجسدية مع ثنائي قوي أمامهم، يبقى مهمة صعبة، لأنني أكون محاطا دائما بخمسة لاعبين، وهذا ليس سهلا".