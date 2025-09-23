الرياضة

فيكتور جيوكيرس يتوج بجائزة جيرد مولر أفضل هداف لموسم 2024-2025

توج المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، بجائزة جيرد مولر أفضل هداف في العالم لموسم 2024-2025، في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية.

و توج الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب بجوائز البالون، بينما فاز لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدرب في العالم.

جوائز حفل الكرة الذهبية

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة جيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)

