نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن مارسيليا من خطف ثلاث نقاط ثمينة من باريس سان جيرمان بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بينما يحتل مارسيليا المركز السادس برصيد 9 نقاط.



نجح مارسيليا في خطف هدف المباراة مبكرا تحديدا في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء من توقيع نايف أجويرد عندما سدد الكرة برأسه لتستقر في شباب مرمى باريس سان جيرمان.



في الدقيقة 26، سجل مارسيليا هدف ثاني عن طريق أمين جويري ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.



قبل نهاية الشوط الأول، شن لاعبو باريس سان جيرمان بعض الهجمات من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم مارسيليا بهدف نظيف.



أما الشوط الثاني، فجاء متواضعا ومتعادلا من كلا باريس سان جيرمان ومارسيليا ولم تثمر هجمات الفريقين عن أية أهداف.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، اوقف الحكم المباراة وذهب إلى خط التماس من أجل التحدث مع روبرتو دي زيربي ثم أظهر له البطاقة الحمراء على الفور لينتهي اللقاء بفوز مارسيليا بهدف نظيف.