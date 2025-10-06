العالم اليوم - ألمانيا.. ميرتس يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا.. ميرتس يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 04:24 صباحاً - أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الأحد، عن دعمه لحظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية.

وفي مقابلة مع إذاعة إيه أر دي العامة، قال ميرتس إنه يوافق على الفكرة عندما سئل عنها.

لكن المستشار أضاف، أن تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن السادسة عشرة سيكون أصعب بكثير في التنفيذ.

كما أضاف أن لديه تعاطفا كبيرا مع الدول التي أدخلت مثل هذه القواعد بالفعل.

وقال ميرتس: "يحتاج الأطفال إلى تعلم القراءة والكتابة والرياضيات، وليس اللعب بهواتفهم المحمولة".

ووجد استطلاع حديث أجراه معهد إيفو الألماني، أن 85 بالمئة من البالغين الألمان يؤيدون تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن يبلغون 16 عاما أو أكبر.