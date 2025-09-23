نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين بونو يحتل المركز الخامس في جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتل الحارس المغربي ياسين بونو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، المركز الخامس في ترتيب أفضل حراس المرمى في العالم؛ ضمن توزيع جوائز حفل الكرة الذهبية.

ترتيب حراس المرمى في جائزة الكرة الذهبية

1- دوناروما.

2- أليسون بيكر.

3- سومر.

4- كورتوا.

5- ياسين بونو.

وتقام في الوقت الحالي، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق كبير من الحارس المغربي ياسين بونو، سواء مع منتخب بلاده أو مع فريق الهلال السعودي وتحديدا في بطولة كأس العالم للأندية 2025.