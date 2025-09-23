نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لحظة تسليم Ballon d’Or 2025: من سيحمل اللقب هذا العام؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعات الفائز بـ Ballon d’Or 2025: من سيحمل التاج هذا العام؟.

توقعات الكرة الذهبية 2025: ديمبيلي في صدارة الترشيحات بفعل الإنجازات الأوروبية القوية، يامال ينافس بقوة، وصلاح يتطلّع لمفاجأة كبرى في المنافسة.

منافسة نارية بين ديمبيلي ويامال وصلاح

تشد أنفاس عشّاق كرة القدم في كل مكان مع اقتراب لحظة إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025، والجولة هذه المرة تبدو أكثر إثارة من أي وقت مضى.

حسب التقارير، الأوفر حظًا للفوز هو عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، يليه لامين يامال نجم برشلونة الشاب، بينما يظل محمد صلاح منافسًا قويًا لكنه بعيد قليلًا في قائمة المرشحين الأوائل.

لماذا ديمبيلي يتصدر الترشيحات؟

ديمبيلي جمع بين الأداء الفردي الاستثنائي والإنجازات الجماعية، حيث ساهم في توّج فريقه بالعديد من الألقاب هذا الموسم، خصوصًا دوري أبطال أوروبا، وهو عامل غالبًا ما يكون مفصليًا في تقييم لجنة الجائزة.

كما أن أرقامه الهجومية (أهداف + تمريرات حاسمة) كانت أحد أقوى ما قدمه بين المرشحين، مما يمنحه الأفضلية عند النقاد.

يامال: النجم الصاعد وتأثيره الكبير

على الجانب الآخر، يامال يُعتبر من أبرز الظواهر هذا الموسم، ليس فقط لعمره وصغر سنه، بل لمدى تأثيره مع برشلونة مرارًا في اللحظات الحاسمة، وتحقيقه لمكاسب فردية عديدة وجوائز موازية مثل جائزة كوبا للناشئين.

الجمهور والنقاد يعترفون بأنه مرشح جاد – وربما أحد المفاجآت إن لم يفز بالحقيقة.

محمد صلاح.. الأداء لا يُستهان به

صلاح قدم موسمًا قويًا مع ليفربول، تمركزه كأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي من حيث الأهداف والمساهمات، وحصد لقب الدوري وبطولات محلية، لكن افتقاره لإنجازات قوية في دوري الأبطال هذا الموسم قد يكون عائقًا في وجهه، خاصةً إذا ما فضل الناخبون الأداء القاري والإنجازات الكبرى.

التوقع النهائي: من سينال الكرة الذهبية؟

باستعراض هذه المعطيات — الأداء الفردي، الألقاب الجماعية، الدعم الإعلامي، والفرص — توقعي أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 سيكون عثمان ديمبيلي من باريس سان جيرمان.

يُرجَّح أن يتقدم على يامال وصلاح نظرًا لما حقّقه هذا الموسم، خاصة دوري الأبطال والإنجازات الكبرى مع النادي.