تأكد غياب ثنائي بيراميدز أمام أهلي جدة

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المعتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز، عن مواجهة الفريق أمام أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال المعتصم سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "مباراة بيراميدز تشغل اهتماما كبيرًا من قبل جماهير الكرة السعودية، المباراة لا تشغل بال المصريين بشكل كبير ولكن هنا الجميع متشوق للمواجهة بشكل كبير".

وأضاف: "نحن أبطال إفريقيا وسنواجه بطل آسيا، والمواجهة ستكون كبيرة وصعبة وهناك العديد من المصريين جاءوا إلى فندق إقامة الفريق وطلبوا تذاكر المواجهة لحضور المباراة المرتقبة".

وتابع: "ستاد الجوهرة المشعة الذي سيحتضن مباراة بيراميدز وأهلي جدة عالمي، وأرضية الملعب جيدة للغاية والاستاد هائل وكل الأجواء مناسبة لتلك المواجهة الكبيرة".

وواصل: "قائمة بيراميدز لم تكتمل منذ بداية الموسم ونعاني من العديد من الإصابات، ورمضان صبحي يعاني من إصابة في الأنكل وسيغيب عن مباراة أهلي جدة".

وشدد: "وليد الكرتي سيغيب عن مباراة أهلي جدة بسبب تعرضه للإصابة ويورتشيتش فضل عدم مشاركته في المواجهة، ومصطفى فتحي سيتواجد في قائمة الفريق ولكن قد لايشارك بشكل أساسي".

وأكد: "الطقس في جدة حار بشكل كبير أكثر من مصر، ونسبة الرطوبة عالية".

واختتم: "فريق أهلي جدة مدجج بالنجوم ويمتلك كوكبة من اللاعبين العالميين وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد وسنركز على الفوز والعودة باللقب".