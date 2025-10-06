نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا »» رابط تسجيل حساب مواطن 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين السعوديين بالتعرف على خطوات تسجيل حساب مواطن 2025، حيث يعتبر ذلك البرنامج من أهم برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا ويكون ذلك من أجل تخفيف العبء عنهم وتحسين مستوى معيشتهم وليتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية.

تسجيل حساب مواطن 2025

حدد برنامج المستفيدين عدد من الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج حساب المواطن والتي تمثلت أبرزها بأن يكون الشخص سعودي الجنسية ومقيم في المملكة وكذلك توافق بيانات الشخص مع المحدد رسميا، فيما أنه يوجد عدد من الخطوات اللازمة للتسجيل في البرنامج والتي تتمثل أبرزها لتكون من خلال النقاط الآتية:

الدخول على برنامج حساب المواطن.

من ثم يتم النقر على البرنامج من القائمة.

بعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل جديد.

ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة واللازمة.

كتابة الاسم ورقم الهوية وباقي المعلومات.

التأكد من صحة المعلومات المرفقة بالفعل.

إرفاق المستندات الخاصة بالتسجيل وتكون سارية.

أخيرا قم بالنقر على زر خانة تسجيل وانتظر لمراجعة طلبك من الجهات المختصة.

موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر

في سياق متصل، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر فأنه من المنتظر تبكيرها ليتم الصرف من يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر الحالي 2025 كما أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، كما أوضحت الوزارة بأن صرف الدعم يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكنه قد يتم تغيير ميعاد الصرف في حالة صادف عطلة في المملكة وبذلك سيتم تبكير الصرف للدعم لهذا الشهر الحالي لأنه يصادف إجازة اسبوعية.