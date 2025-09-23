نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من لامين يامال بعد خسارة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا بعد ان حل مركز ثاني، في سباق الكرة الذهبية ضمن الحفل الذي اقيم امس يوم الإثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥.

توج الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح نادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل البالون دور لعام 2025، بعد موسم استثنائي قدم فيه مستويات رائعة رسخت مكانته بين كبار نجوم كرة القدم.

وقاد ديمبلي فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكل الألقاب المحلية والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

تصريحات نارية من لامين يامال

قال لامين يامال:

خطة الله مثالية، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة. سعيد بجائزة كوبا للمرة الثانية، وأهنئ عثمان ديمبيلي على الجائزة وعلى الموسم الرائع له