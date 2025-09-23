نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر قناة أون سبورت.. لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بالجولة الثامنة من دوري نايل (1-1) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام في الوقت الحالي مباراة النادي الأهلي ضد حرس الحدود بالجولة الثامنة من دوري نايل، وتصدرت عبارة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حرس الحدود محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل وعشاق محبي المارد الأحمر في مصر والوطن العربي.

مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري

ودخل الأهلي مباراة اليوم بغرض تحقيق الفوز ولا شيء آخر، من أجل تحسين وضعه الصعب في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

واستعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف وحيد، سجله محمود حسن تريزيجيه.

مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر

وبعد مرور 3 دقائق من بداية المباراة تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عن طريق السلوفيني جراديشار، وتعادل نادي حرس الحدود في الدقيقه 7 عن طريق محمد حمدي ذكي.

ترتيب الأهلي

ويتواجد فريق النادي الأهلي في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصارين، و3 تعادلات، بينما لقي الهزيمة في مباراة واحدة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

ويتطلع الأهلي إلى العودة لصدارة ترتيب الدوري، والذي يحلها نادي الزمالك برصيد 16 نقطة.

ففي حال فوز الأهلي سيرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقفز للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، ويقترب من ملاحقة الزمالك.

حرس الحدود

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق حرس الحدود المباراة بكل أسلحته، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية سواء بتحقيق الفوز أو التعادل، لتحسين وضعه في ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

وانطلقت مباراة النادي الأهلي ضد نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الكلية الحربية.

القنوات الناقلة بث مباشر مبارة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري

وتنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري 2025-2026، عبر شاشة قنوات أون سبورت الفضائية، وبالتحديد عبر قناة On Sport 1 بتعليق محمد الغياتي.

تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة حرس الحدود

ودخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:- مصطفى شوبير.

خط الدفاع:- محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - مصطفى العش.

خط الوسط:- أليو ديانج - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم:- نيتس جراديشار.