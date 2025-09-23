نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جاري الآن" مجاني وبث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة المصرية، وخاصة عشاق النادي الأهلي، مواجهة نارية مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حيث يستضيف استاد الكلية الحربية مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2025-2026.

الأهلي يدخل اللقاء وهو يبحث عن فوز جديد يعزز به مسيرته في البطولة ويرفع من ترتيبه في جدول الدوري، بينما يسعى حرس الحدود إلى تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الخطر وتمنحه دفعة معنوية قوية قبل قادم الجولات.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي

الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

التشكيل الرسمي للفريقين

تشكيل الأهلي

المركز اللاعبون حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – مصطفى العش خط الوسط أليو ديانج – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه خط الهجوم حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – جراديشار

تشكيل حرس الحدود

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمود الزنفلي خط الدفاع فوزي الحناوي – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد الدغيمي خط الوسط محمد مجلي – محمد أشرف "روقا" – محمد النجيلي خط الهجوم أحمد الشيخ – محمد حمدي زكي – عمر فتحي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

قناة ON Time Sports 1 HD

مع تغطية استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.