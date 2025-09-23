نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي ورمضان صبحي عن مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب المغربي وليد الكرتي ورمضان صبحي عن مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

أوضح المنيري أن الكرتي يعاني من إصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة زد الأخيرة بالدوري، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

أشار إلى أن رمضان صبحي يعاني من إصابة على مستوى الركبة ويؤدي حاليا تدريباته التأهيلية ليكون جاهزا للمرحلة المقبلة الهامة في مشوار الفريق.

كما يغيب المدافع محمود مرعي عن الفريق بعد إجراء جراحة في الركبة ويواصل حاليا برنامجه التأهيلي في القاهرة من أجل تجهيزه لمباريات المرحلة المقبلة.