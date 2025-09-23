نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل داخل الأهلي بعد اعتراض ياسر إبراهيم على منح مروان عطية جائزة رجل اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لقطة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين. حيث أبدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، اعتراضًا واضحًا على اختيار زميله مروان عطية كـ "رجل المباراة"، متسائلًا بانفعال: "على أي أساس تُمنح الجائزة؟"

وجاء هذا التصرف في وقت كان فيه الأهلي يحتفل بفوز مثير بنتيجة 3-2، بعد مباراة شهدت أداءً قويًا من عدة لاعبين، من بينهم مروان عطية الذي حصل على الجائزة تقديرًا لمستواه المميز.

وفي رد لاحق على الجدل الذي أثاره، نشر ياسر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" توضيحًا قال فيه: "لم أقصد مروان عطية، حديثي موجّه لأشخاص آخرين."

وقد فاجأ هذا التصريح الجماهير، التي كانت تتوقع مزيدًا من التوضيح من جانب النادي أو الجهاز الفني. وتبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل إدارة الأهلي مع هذه الواقعة، خصوصًا في ظل الاستعدادات المكثفة لمباراة القمة القادمة ضد الزمالك.