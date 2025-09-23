نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بيراميدز LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي بيراميدز بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس إنتركونتيننتال 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي السعودي بيراميدز بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس إنتركونتيننتال 2025-2026

يلا شوت الأهلي السعودي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي بيراميدز بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس إنتركونتيننتال 2025-2026.. في سهرة كروية مرتقبة، تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث يلتقي بيراميدز المصري مع الأهلي السعودي في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتمثل هذه المباراة تحديًا خاصًا لبيراميدز الساعي لتحقيق إنجاز تاريخي في أولى مشاركاته بالبطولة، خاصة بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي بثلاثية نظيفة، بينما يدخل الأهلي السعودي اللقاء بكوكبة من نجومه العالميين وعلى رأسهم رياض محرز وإيفان توني.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس القارات الثلاثة.

القنوات الناقلة للمباراة

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق البث الفضائي للقاء، لكن يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة فيفا الرسمية على يوتيوب، أو من خلال خدمة البث المدفوعة عبر تطبيق Shahid VIP الذي يتيح متابعة اللقاء بجودة عالية ولحظة بلحظة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي السعودي

من المنتظر أن يبدأ بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ

خط الهجوم: إيفرتون – فيستون ماييلي

وتضم قائمة الفريق كذلك أسماء بارزة مثل رمضان صبحي، وليد الكرتي، ومصطفى فتحي، ما يمنح المدير الفني خيارات تكتيكية متعددة.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام بيراميدز

يدخل الأهلي السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيه – إنزو ميلوت – زياد الجهني

خط الهجوم: رياض محرز – إيفان توني – جالينو

ويأمل الأهلي في استغلال خبرة لاعبيه الدوليين لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي ومواجهة بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

حكم المباراة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إدارة اللقاء للحكم الدولي الروماني إستفان كوفاكس، الذي سبق له إدارة قمة الأهلي والزمالك رقم 117 في الدوري المصري، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا مع إدارة تحكيمية صارمة.

سيناريو البطولة

يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي مع المنتصر من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية في بطولة كأس التحدي، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية لمواجهة العملاق الأوروبي باريس سان جيرمان.