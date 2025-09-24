نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارته للدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا كبيرًا أمام نظيره ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

منعت العارضة الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تسديدة من الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من على حدود منطقة الجزاء.

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 28، بعد تمريرة فيديريكو فالفيردي إلى فينيسيوس الذي سدد تسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح فرانكو ماستانتونو في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 38، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها فينيسيوس بتمريرة إلى ماستانتونو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

واستطاع إيتا إيونج أن يسجل الهدف الأول لصالح ليفانتي في الدقيقة 54، بعد عرضية من روميرو، ارتطمت بقدم المدافع دين هاوسن ليتابعها إيونج برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 64 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بشكل رائع على طريقة بانينكا، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 66، بعد تمريرة بينية رائعة من أردا جولر إلى مبابي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة وراوغ الحارس ثم سدد تسديدة أرضية، جعلت الكرة تتهاوت داخل الشباك.

ترتيب فريقي ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

يحتل الميرنجي صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 18، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ست مباريات، فيما يحتل فريق ليفانتي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة أربعة لقاءات.