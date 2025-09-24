نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون صلاح وطرد إيكيتيكي.. ليفربول يقهر ساوثهامبتون بثنائية في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بهدوء نسبي من الفريقين مع وجود محاولات هجومية من جانب لاعبي ساوثهامبتون.

وسدد في الدقيقة 42 من الشوط الأول، آدم ارمسترونج لاعب فريق ساوثهامبتون كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم أحرز في الدقيقة 43، ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الهدف الأول في شباك ساوثهامبتون، بعد أسيست من كييزا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب شيا شارليس هدف التعادل لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني، تمكن هوجو إيكتيكي لاعب فريق ليفربول من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من كييزا.

وتعرض إيكيتيكي للطرد من حكم اللقاء بعدما حصل على بطاقتين صفراوتين وذلك في الدقيقة 86