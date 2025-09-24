نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غليان بين الحكام بسبب القائمة الدولية وشكوى لأبو ريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن هناك حالة من الغليان بين بعض الحكام الدوليين، بسبب علمهم برغبة أوسكار رويز في استبعادهم من القائمة الدولية المقرر إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أوسكار رويز، يخطط لاستبعاد أكثر من حكم دولي منهم محمود البنا وحمادة القلاوي وأحمد الغندور ومحمود بسيوني، وأكد أن أعمارهم قاربت على الـ 45 والتحكيم يحتاج لمنح الفرصة لوجوه جديدة.

وشدد، قرار أوسكار، يواجه بغضب شديد من الحكام، وسيتم اللجوء إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، للحفاظ على تواجدهم في القائمة الدولية.