نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر: عبد الله السعيد صاحب خبرات كبيرة وهذا موقفنا من ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تحدث مع جهازه المعاون بشأن تصريحات عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك والتي أكد فيها أنه تحت أمر المنتخب في أي وقت.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن حسام حسن أكد على أنه يقدر قيمة وتاريخ عبدالله السعيد في الملاعب، وباب المنتخب مفتوح له ولأي لاعب حال الحاجة لجهوده.

وشدد، حسام حسن يميل أكثر إلى النزول بمعدل الأعمار وضم العناصر التي يعتمد عليها منذ توليه تدريب منتخب مصر، خاصة وأنه مقبل على مباراتين هامتين الشهر المقبل أمام جيبوتي وغينيا بيساو وبعدها أمم إفريقيا في المغرب، ثم كأس العالم العام المقبل.