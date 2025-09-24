نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا: الزمالك مسؤول جماعيًا عن التعادل أمام الجونة.. والإصابات أربكت حساباتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه سجل هدفًا وظهر بشكل جيد في بداية مباراة الجونة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وماحدث كان من المفترض أن يحدث لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم".

وواصل المدير الفني:" محمد شحاتة لا يزال مصابًا منذ أسابيع، ولا أساس من الصحة لما يتردد بشأن التركيز على مباراة القمة خلال مباراة الجونة".

وتابع فيريرا:" عندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسوؤلية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسؤولين أيضًا عن النتيجة".

وأضاف المدير الفني:" أحمد حمدي شارك بدلًا من دونجا بعد إصابة الأخير، لأن أحمد ربيع تعرض لإصابة منذ 6 أسابيع وكان من الصعب أن يشارك في مباراة اليوم بعد عودته مؤخرًا للتدريبات، في حين أن أحمد حمدي يتدرب مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد".

وواصل:" حتى الآن أي لحظة إخفاق تعرضنا لها عاد الفريق بعدها بشكل أقوى، وعندما خسرنا من وادي دجلة عدنا بعدها بشكل جيد، وبعد كل فقدان للنقاط نعمل على تجميع النقاط للعودة بشكل أقوى".

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.