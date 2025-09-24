نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة

افتتح التسجيل في الدقيقة 43، ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول في شباك ساوثهامبتون، بعد أسيست من كييزا.

وتعادل اللاعب شيا شارليس لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني، تمكن هوجو إيكتيكي لاعب فريق ليفربول من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من كييزا.