كريم حسن شحاتة: الزمالك فريق غير متكامل ويحتاج للتدعيم في عدد من المراكز

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الزمالك قدم اداء مميز في الشوط الأول أمام الجونة وكان هو الأفضل ولكن الشوط الثاني شهد تراجعا ملحوظا للأبيض مما منح فريق الجونة هدف التعادل في الشوط الثاني

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة: أن الزمالك فريق غير متكامل ودكة البدلاء لست بقوة الفريق الأساسى ويحتاج الزمالك للتدعيم من اللاعبين المميزين في بعض المراكز