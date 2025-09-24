نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال بيتيس ونوتنجهام فورست في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نوتنجهام فورست الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال بيتيس الإسباني، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب لا كارتوخا، مواجهة ريال بيتيس ونوتنجهام فورست، في إطار منافسات الجولة الأفتتاحية من بطولة اليوربا ليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الألماني ساشا شتيجمان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لا كارتوخا معقل النادٍ الإسباني.

موعد مباراة ريال بيتيس ونوتنجهام فورست في اليوربا ليج

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال بيتيس ونوتنجهام فورست في اليوربا ليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2025-26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports Hd2.

