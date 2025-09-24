نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة صعبة أمام نظيره نيويورك سيتي، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي في موسمه الجديد.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب سيتي فيلد، مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي، في الدوري الأمريكي 2025، غدا الخميس في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويقع إنتر ميامي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 52 نقطة، بينما يحتل نيويورك سيتي المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي

والجدير بالذكر أن مباريات الدوري الأمريكي، من المقرر أن يتم إذاعتها عبر تطبيق "Apple TV".

