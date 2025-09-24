نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع عينه على نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، لا يغيب عن إدارة ريال مدريد التفكير في مواطن الضعف التي قد تظهر داخل فريق تشابي ألونسو خلال الموسم الجاري. المدرب الباسكي كان قد طلب في الصيف الماضي التعاقد مع قلب دفاع ولاعب وسط إضافي، غير أن الإدارة رفضت الاستجابة في حينها. ومع ذلك، لا يزال النادي يراقب خيارات جديدة، ومن أبرزها مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ الشاب.

موهبة صاعدة بعقد طويل الأمد

أوليس، البالغ من العمر 23 عامًا (سيُكمل 24 في ديسمبر)، وُلد في إنجلترا لكنه يحمل الجنسية الفرنسية. يخوض حاليًا موسمه الثاني مع بايرن ميونخ، ويرتبط بعقد يمتد حتى 2029، ما يجعل خروجه من "أليانز أرينا" مهمة صعبة للغاية. وتبلغ قيمته السوقية نحو 100 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

منافسة شرسة من مانشستر سيتي

حسب موقع Defensa Central، فإن مانشستر سيتي أيضًا يضع اللاعب ضمن أهدافه المستقبلية. النادي الإنجليزي، بقيادة بيب غوارديولا، يعيش بداية غير مستقرة في الدوري الممتاز، وقد يواصل سياسة الإنفاق لتعزيز صفوفه، بعد استثمارات ضخمة هذا الصيف شملت صفقات مثل جيانلويجي دوناروما، ريان شرقي وتيجاني ريندرس.

ورقة رابحة في يد ريال مدريد: الصداقة مع مبابي

ما قد يمنح ريال مدريد أفضلية في سباق التعاقد مع أوليس هو صداقته القوية مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف الفريق المدريدي هذا الموسم برصيد 7 أهداف في 6 مباريات. مبابي سبق وأبدى رغبته في اللعب إلى جانب أوليس في نادٍ واحد، وهو ما قد يسهّل المفاوضات ويُعيد للأذهان دور جود بيلينغهام في تقريب ترنت ألكسندر أرنولد من صفوف "الميرينغي".

أرقام لافتة مع بايرن ميونخ

انتقل أوليس إلى بايرن في صيف 2024 قادمًا من كريستال بالاس مقابل نحو 60 مليون يورو. وفي موسمه الأول مع النادي البافاري، سجل 20 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في قرابة 4،000 دقيقة لعب. وخلال الموسم الحالي 2025/202