اشتباكات في مدرجات ماراكانا

اشتبك مشجعو فريق لانوس الأرجنتيني مع عناصر من الشرطة البرازيلية في مدرجات ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، خلال مباراة إياب ربع نهائي كوبا سودأمريكانا بين الفريق الأرجنتيني وفلومينينسي.

وقعت الحادثة خلال فترة الاستراحة بين الشوطين مساء الثلاثاء (ت.م)، مما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني من المباراة لعدة دقائق.

ووفقا للشرطة العسكرية البرازيلية، نشأت الاضطرابات بعد شجار بين مشجعي لانوس أنفسهم، مما أثار حالة من التوتر والهرج في قطاع الجماهير الزائرة.

وتدخلت الشرطة البرازيلية لتهدئة الأوضاع وإعادة تنظيم صفوف جماهير لانوس.

و حسم لانوس الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كوبا سودأمريكانا بعد تعادله 1-1 أمام فلومينينسي البرازيلي في ملعب ماراكانا، مستفيدًا من فوزه ذهابا (1-0).