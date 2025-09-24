نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الكلاسيكو المصري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية واحدة من أهم المواجهات الكروية في المنطقة، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. وتأتي هذه المباراة المرتقبة بعد فوز الأهلي المثير على حرس الحدود، في لقاء شهد الكثير من الإثارة والندية حتى لحظاته الأخيرة.

فوز مثير للأهلي على حرس الحدود قبل القمة

في المباراة السابقة، تمكن الأهلي من خطف النقاط الثلاث بعد أن حسم المدافع ياسر إبراهيم النتيجة بهدف قاتل في الدقيقة 79، ليؤكد تفوق المارد الأحمر ويرفع رصيده إلى 12 نقطة من 7 مواجهات، محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب. أما فريق حرس الحدود، فرغم الأداء القوي الذي قدمه أمام حامل اللقب التاريخي، إلا أنه بقي في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط فقط من نفس عدد المباريات.

تفاصيل أهداف المباراة الأخيرة للمارد الأحمر

شهد اللقاء إثارة منذ دقائقه الأولى، حيث افتتح المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار التسجيل للأهلي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعدل حرس الحدود النتيجة سريعًا عبر محمد حمدي زكي في الدقيقة الثامنة.

ولم يتوقف الحماس عند هذا الحد، إذ سجل محمود حسن تريزيجيه هدفًا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليعود بعدها الأهلي متقدمًا. لكن طاهر محمد طاهر أهدى أصحاب الأرض هدف التعادل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53. ومع محاولات الفريقين لخطف الفوز، جاء ياسر إبراهيم ليكتب النهاية السعيدة لجماهير الأهلي بهدف ثمين أعاد الفريق إلى سكة الانتصارات.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة وضعته في المركز الرابع من سبع مباريات، ليظل قريبًا من فرق المقدمة، ويمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الزمالك.

أما حرس الحدود، فبقي في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط فقط، مما يضعه تحت ضغط كبير في الجولات المقبلة لتفادي الهبوط مبكرًا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك.. كلاسيكو ينتظره الملايين

المباراة المقبلة بين الأهلي والزمالك لا تُعد مجرد مواجهة عادية، بل تُعرف دائمًا بـ "الكلاسيكو المصري" أو "قمة الكرة المصرية". فهي تحمل طابعًا تاريخيًا وتنافسًا جماهيريًا شديدًا، يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، ويجذب أنظار عشاق الكرة من داخل مصر وخارجها.

حسب ما أعلنته لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن موعد المباراة سيكون يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب القاهرة الدولي يستضيف القمة 130

تقام المباراة على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يحمل الرقم 130 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري.

المواجهة المقبلة تأتي في توقيت حساس من عمر البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب. الأهلي يدخل اللقاء بروح عالية بعد انتصاره الأخير، فيما يأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة، وإرضاء جماهيره الغفيرة.

ومع اقتراب الموعد، تتجه الأنظار نحو القاهرة لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير. فـ "القمة 130" بين الأهلي والزمالك ليست مجرد مباراة في جدول الدوري، بل حدث ينتظره الملايين بشغف، لما يحمله من إثارة وتاريخ وصراع متجدد بين أكبر قطبي الكرة المصرية.