نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زياد وأنس يسجلان بداية تاريخية مع مسار في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الثنائي الشاب زياد (16 عامًا) وأنس (17 عامًا)، خريجا أكاديمية «رايت تو دريم»، أول ظهور رسمي لهما مع الفريق الأول لنادي مسار، خلال مواجهة شرق النيل في كأس مصر، والتي انتهت بفوز مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهله إلى الدور الثاني من البطولة.

وقدم اللاعبان مستوى لافتًا في أول اختبار حقيقي لهما، حيث ظهرا بثقة كبيرة رغم حداثة سنهما، وأسهما في منح الفريق حيوية إضافية على أرض الملعب، وهو ما لاقى إشادة من الجهاز الفني والمتابعين.

ويعد إشراك الثنائي في مباراة إقصائية ببطولة كبرى مثل كأس مصر خطوة جريئة من الجهاز الفني، تعكس رغبة النادي في منح الفرصة للمواهب الشابة والاعتماد عليها في المنافسات الرسمية، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية.