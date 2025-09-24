نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... قمة سعودية مرتقبة.. النصر وجدة وجهًا لوجه في كأس الملك الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حيث يستضيف مواجهة قوية تجمع بين النصر وجدة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وسط حضور جماهيري منتظر يصل إلى نحو 20 ألف متفرج، فيما لم يتم الكشف رسميًا بعد عن اسم المعلق الذي سيقود الوصف الصوتي للمواجهة.

وضعية الفريقين قبل اللقاء

النصر يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير في الدوري على فريق الرياض، حيث يسعى العالمي لتأكيد جاهزيته لمنافسة قوية على لقب الكأس، بقيادة نجومه العالميين الذين يعززون من طموح الفريق في التتويج.

في المقابل، فريق جدة القادم من دوري يلو، يطمح لصناعة مفاجأة مدوية بعدما حقق فوزًا مهمًا على الوحدة بنتيجة 2-1 في آخر مبارياته، وهو ما يمنحه الثقة رغم صعوبة المهمة أمام واحد من أبرز فرق دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة للمباراة

يحظى اللقاء بمتابعة واسعة من الجماهير داخل السعودية وخارجها، ويمكن مشاهدته حصريًا عبر شبكة “ثمانية” الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تُذاع المباراة على قناة:

ثمانية 1 HD

عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد 12360 عمودي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح 3/4 (DVB-S2).

وعبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 11919.28 أفقي – بنفس معدل الترميز.

أهمية المواجهة

هذا اللقاء يمثل اختبارًا مبكرًا لطموحات النصر في حصد البطولة الغالية، فيما يسعى جدة لاستغلال عامل المفاجأة وتاريخ الكأس الذي كثيرًا ما شهد نتائج غير متوقعة. الجماهير السعودية تترقب أمسية كروية مشتعلة قد تحمل الكثير من الإثارة والدراما.

مباراة النصر وجدة الليلة ليست مجرد مواجهة عابرة في دور الـ32، بل هي صدام بين طموح عالمي يسعى للقب، وفريق صاعد يريد كتابة اسمه بين الكبار.