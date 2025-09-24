نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يواصل التدريبات منفردًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



واصل لامين يامال، الجناح الأيمن لنادي برشلونة الغائب منذ بداية الشهر الحاليّ بسبب آلام في الحوض، التدريب اليوم الأربعاء منفردًا على هامش المجموعة في الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة الصاعد حديثًا لبطولة الدوري، ريال أوبييدو، الخميس.

لامين يامال يواصل التدريبات منفردًا

وبهذا، سيغيب اللاعب الشاب صاحب الـ18 عامًا -الفائز بجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب دون 21 عامًا للعام الثاني تواليًا- للمباراة الثالثة على التوالي.

وعلى جانب آخر، شارك الظهير الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي، الذي غاب منذ بداية هذا الشهر بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، في التدريبات لليوم الثاني على التوالي ومع ذلك لم يقرر "البلاوغرانا" بعد ضمه لقائمة مباراة الغد.

كما شارك المدافع ب أو كوبارسي في التدريبات لليوم الثاني تواليا أيضا بعد أن غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام خيتافي بسبب بعض الانزعاجات في الركبة اليسرى.

وتضم قائمة غيابات الفريق "الكاتالوني" كلًا من جافي، الذي خضع أمس الثلاثاء لجراحة منظار الركبة بسبب معاناته من الغضروف الداخلي للركبة اليمنى وتأكد غيابه ما بين 4 و5 أشهر، وفيرمين لوبيز ولامين يامال والحارس تير شتيغن.