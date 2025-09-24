نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراحة ناجحة لمهاجم شباب الزمالك أيمن أمير عبد العزيز.. وموعد عودته يقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق شباب الزمالك مواليد 2005، جراحة ناجحة بالكتف، في أحد المستشفيات الخاصة.

وقام أيمن أمير عبد العزيز بإجراء عملية جراحية لتثبيت مفصل الكتف الأيمن نتيجة الخلع المتكرر.

وتعرض أيمن أمير عبد العزيز للإصابة في مباراة فريق شباب الزمالك مواليد 2005 السابقة أمام مودرن سبورت، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الفريق الثاني، ومن ثم خضع للأشعة والفحوصات التي أثبتت إصابته وحاجته لإجراء عملية جراحية.

من جانبه، أكد أيمن أمير عبد العزيز أن حالته مطمئنة بعد إجراء العملية الجراحية مساء أمس الثلاثاء، وغادر المستشفى، وسيبدأ في مراحل التأهيل خلال الفترة المُقبلة، وفق تعليمات الطبيب.

وحرص بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على حالة اللاعب، كذلك زملائه بالفريق، وتمنوا له العودة سريعًا للملاعب.