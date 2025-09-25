نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يقاضي مدحت شلبي ومفاوضات مع برونو لاج.. إصابة نجم الزمالك وطاقم إسباني للقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 25-9-2025 في السطور التالية:

الأهلي يرد على "مدحت شلبي" بالوثائق: الخطيب يمتلك تأشيرة أمريكا

تأشيرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

كشف جمال جبر، رئيس المركز الإعلامي للنادي الأهلي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن صورة للتأشيرة الخاصة بالكابتن محمود الخطيب، والتي تسمح له بدخول الأراضي الأمريكية من أبريل 2025 وحتى عام 2030.

وكتب جبر معلقًا: “كلام مدحت شلبي كذب، وينافي الحقيقة هذه تأشيرة الكابتن محمود الخطيب للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أبريل 2025، وحتى 2030".

تابع باقي تفاصيل الخبر من هنا

الأهلي يصعّد ضد مدحت شلبي: بلاغ للنائب العام وشكوى رسمية

مدحت شلبي ومحمود الخطيب

قررت إدارة النادي الأهلي التصعيد رسميًا ضد الإعلامي مدحت شلبي على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامجه يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC Masr 2، والتي اعتبرها النادي معلومات مغلوطة تمس رئيسه الكابتن محمود الخطيب.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شلبي، تشمل تقديم بلاغ عاجل للنائب العام، بالإضافة إلى شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار ما وصفه النادي بـ "الحفاظ على حقوقه والتصدي لأي تجاوزات إعلامية".

تابع تفاصيل الخبر من هنا

تطورات مفاوضات الأهلي مع برونو لاج

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن آخر تطورات تفاوض النادي الأهلي مع البرتغالي برونو لاج، من أجل توليه قيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "الأهلي عرض على برونو لاج قيمة ٢٥٠ ألف دولار راتب شهري بنحو ٣ مليون سنويا وهو ما رفضه المدرب وطالب قيمه أعلى".

تابع تفاصيل الخبر من هنا

طاقم أسباني مرشح لإدارة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور من مصدر داخل اتحاد الكرة، أن أوسكار رويز تلقى موافقة من الاتحاد الإسباني على ترشيح طاقم من هناك لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن اتحاد الكرة يتحفظ حتى الآن، على فكرة الاستعانة بطاقم من إسبانيا خاصة وأن مباراة الأهلي وبيراميدز كانت بتحكيم من إسبانيا أيضا.

تابع تفاصيل الخبر من هنا

إصابة دونجا مع الزمالك وموقفه من مباراة القمة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا التي تعرض لها خلال مباراة الأبيض أمام الجونة في بطولة الدوري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: إصابة دونجا ليست قوية، والجهاز الطبي للزمالك طمأن فيريرا وأكد أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طبيعي، ولا توجد أي مضاعفات أو مخاوف كبيرة.

تابع تفاصيل الخبر من هنا

موقف زيزو وكريم فؤاد من مباراة القمة

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف الثنائي كريم فؤاد وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مباراة القمة أمام الزمالك في قمة الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز.

وقال الغندور عبر برنامجه "ستاد المحور":" كريم فؤاد بعد أن عاد إلى التدريبات مره اخرى شعر بالام في نفس مكان الإصابة في العضله الأمامية، وهو ما استوجب عليها إعادة البرنامج التأهيلي مره اخرى".