نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل بعد القمة؟.. مصير يانيك فيريرا مهدد بمباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن تطورات جديدة تخص مستقبل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدًا أن مصيره مع القلعة البيضاء أصبح على المحك، وأن قرار رحيله قد يُتخذ بشكل رسمي حال تعرض الفريق للهزيمة أمام الأهلي في مباراة القمة المقبلة.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن هناك أحاديث متزايدة داخل أروقة مجلس الإدارة بشأن إنهاء التعاقد مع فيريرا، وسط مطالب بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد قادر على إعادة الانضباط الفني للفريق.

وأشار إلى أن بعض الأصوات داخل المجلس اقترحت اسم طارق مصطفى كخيار محلي لقيادة الفريق، إلا أن جون إدوارد، المسؤول عن ملف المدربين بالنادي، اعترض على الفكرة وتمسك بضرورة التوجه نحو مدرسة أجنبية إذا ما تقرر الاستغناء عن فيريرا.

وأضاف فؤاد أن مواجهة القمة أمام الأهلي ستكون بمثابة الاختبار الأخير للمدرب البلجيكي، حيث إن خسارة الزمالك في هذا اللقاء قد تجعل قرار الإقالة هو السيناريو الأقرب.