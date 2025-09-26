نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يسعى لتجديد عقد إبراهيم كوناتي وسط منافسة شرسة من عمالقة البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي ليفربول حاليًا على تأمين مستقبل مدافعه الفرنسي إبراهيم كوناتي (26 عامًا) من خلال فتح مفاوضات لتجديد عقده، وذلك في ظل اهتمام متزايد من أندية كبرى مثل أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي. اللاعب الذي انضم إلى ليفربول في 2021، أثبت جدارته كلاعب أساسي في خط الدفاع، حيث يمتاز بالقوة البدنية والسرعة والقدرة على قراءة اللعب، مما جعله هدفًا مرغوبًا لدى الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأتي هذه الخطوة من إدارة ليفربول ضمن خطة طويلة الأمد للحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز صفوفه الدفاعية، خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجه الفريق هذا الموسم. ويأمل النادي في إقناع كوناتي بالبقاء من خلال تقديم عرض مالي مغرٍ وشروط تعاقدية محفزة، تعكس مكانته كأحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الطرفين، في محاولة لتفادي رحيل اللاعب إلى أحد الأندية المنافسة التي تسعى لتعزيز دفاعاتها، مما يجعل تجديد عقد كوناتي أولوية قصوى لليفربول في سوق الانتقالات الحالية.