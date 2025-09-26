نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: تأخير الفصل في أزمة منشطات رمضان صبحي يثير القلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة رمضان صبحي في ملف المنشطات، مؤكدًا أن اللاعب يتلقى دعمًا ومساندة من بعض المقربين منه خلال هذه الفترة العصيبة، لكنه لم يطلب منه أي تدخل مباشر حتى الآن.

وقال شوقي خلال ظهوره في بودكاست “فنجان شاي” مع الإعلامي أحمد أسامة:

“رمضان صبحي لم يطلب مساعدتي في هذا الملف، ولن أقدمها بالتأكيد إلا إذا جاء الطلب منه شخصيًا، وحينها سيكون لكل مقام مقال.”

وأضاف: “قضية المنشطات لا تحتمل المزاح، ومرور الوقت لا يعني أن الأمور قد انتهت. ما دام لم يصدر قرار رسمي، يظل اللاعب في قلب الأزمة، ولا مجال للتهاون في مثل هذه الملفات.”

وتابع شوقي حديثه بالإشارة إلى تجربته السابقة مع حسام غالي قائلًا: “في أزمة حسام غالي عملنا بكل الطرق الممكنة لإثبات براءته من تهمة تعاطي المنشطات، ونجحنا في النهاية في إغلاق معمل ماليزيا المتورط في القضية وقتها، ورغم ذلك رفض غالي الحصول على أي تعويض مادي.

